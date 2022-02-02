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Saray ve Çorlu'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Saray ve Çorlu'da sağanak etkili oldu

02.02.2022 16:06
Saray ve Çorlu'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu.

Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu.

Saray ilçe merkezinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve çevre yolu gibi ana arterlerin bazı bölümlerinde trafikte aksama yaşandı.

Belediye ekipleri büyük su birikintileri oluşan yollarda temizlik çalışması yaptı.

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Tekirdağ, Çorlu, Saray, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saray ve Çorlu'da sağanak etkili oldu - Son Dakika


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