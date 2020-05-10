Saray ve Özalp'ta

Van'ın Saray ve Özalp ilçesinde "asırlık çınarlar" ile şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü kutlandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri iki ilçede anneleri ziyaret ederek hediye ve çiçek verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Sakarya ilinde "Cennet Anneleri" ormanı oluşturulurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeler de şehit, gazi ve 100 yaş üstü olan annelere ulaştırıldı.

Karşılarında hediye ve çiçeklerle jandarma ekiplerini gören anneler, kısa süreli şaşkınlıktan sonra bu anlamlı ve duygu dolu etkinlikten dolayı çok mutlu oldular.