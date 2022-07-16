15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle panel düzenlendi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen panele, konuşmacı olarak Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Mehmet Erduğan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu katıldı.

Türkiye'nin güçlü olmasının kardeş ülkeler için de önemli olduğunu vurgulayan Girgin, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en önemli özelliği maşa olması, sinsi olması, karaktersiz olması, her kalıba girebilmesi ve hiçbir kutsalının olmamasıdır." diye konuştu.

Erduğan da eli kanlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğinin altını çizdi.

Panelde, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de bulunan Boşnakların yaşadıkları tecrübeyi anlattıkları kısa film gösterildi.

Panel sonrası, başkentteki Kovaçi Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dua edildi ve ardından tarihi Başçarşı'da AA'nın fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde cuma namazına müteakip düzenlenen programda da Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Yunus Keleş tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Başkentteki en büyük alışveriş merkezinde AA'nın fotoğrafları sergilenirken, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği tarafından ülke genelindeki kentlerde "Bosna Hersek'te FETÖ'ye dur", "FETÖ tehlikesinin farkında mısınız?" ve "15 Temmuz Demokrasi Günü" yazıları alışveriş ve iş merkezlerinin ekranlarına yansıtıldı.

Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesine Türk bayrağı yansıtılarak, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı demokrasi nöbeti tutuldu.

Bosna Hersek'in Banjaluka kentindeki Ferhat Paşa Camisi'nde de 15 Temmuz şehitleri için dua edildi, cuma namazı sonrası camide FETÖ'nün tehlikelerine dair açıklamalar yapıldı.

Banjaluka Başkonsolosu Oğuz Kılıç, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ üyelerinin bir darbe girişimine kalkıştığını ve direkt olarak kendi halkına ateş açtığını kaydetti.

Sırbistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15 Temmuz'da yaşananlar ile ilgili konferans düzenlendi. Konferansa Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Nemanja Starovic, Türk ve yerel kurumların temsilcileri katıldı.

Starovic, dönemin başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'ye ilk destek veren Avrupa liderleri arasında olduğunu vurguladı.

Belgrad'da ayrıca, Cukarica Belediyesi ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde 15 Temmuz'da şehitler anısına fidan dikildi.

Zvezdica Anaokulunun ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Sırbistanlı çocuklar, şehitler anısına okul bahçesinde "15 Temmuz Demokrasi Fidanlığı" ismi verilecek alana 24 fidan dikti.

Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar Ras Müzesinde ise AA'nın fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz, Demokrasinin Zaferi" sergisinin açılışı gerçekleştirilirken, 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası da düzenlendi.

Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, "Sırbistan Hükümeti'nin ve Sancaklı kardeşlerimizin, darbe girişiminde bize verdikleri destekleri unutmadık. Bu destekleri için teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Novi Pazar'da 15 Temmuz şehitleri için dua edildi, kentin isminin verildiği kaleye Türk bayrağı yansıtıldı.

Hırvatistan

Zagreb Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz vesilesiyle anma programı düzenlendi.

Programda konuşan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği Müsteşarı Ertan Yılmaz, "Bu alçak girişim, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımayan, devleti ve demokratik kazanımları korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan kahraman Türk halkı tarafından bertaraf edildi." diye konuştu.

Karadağ

Karadağ'ın Rozaje kentinde 15 Temmuz şehitleri ilahilerle anıldı.

Karadağ'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Rozaje kentinde düzenlenen anma programına, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ve Rozaje Başimamı Rejhan Hot ile Türk ve yerel kurumların yetkilileri katıldı, İbrahim Bilcevic ilahiler seslendirdi.