Alman Askerleri AB Barış Gücü Althea Misyonuna Katılmak Üzere Bosna'ya Vardı - Son Dakika
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Alman Askerleri AB Barış Gücü Althea Misyonuna Katılmak Üzere Bosna'ya Vardı

16.08.2022 17:46
Alman Askerleri AB Barış Gücü Althea Misyonuna Katılmak Üzere Bosna'ya Vardı

SARAYBOSNA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Bosna Hersek'in (BiH) resmi haber ajansı SRNA Pazartesi günü, ilk grup Alman askerlerinin BiH'te konuşlu Avrupa Birliği Barış Gücü'ne (EUFOR) katılmak üzere ülkenin başkenti Saraybosna'ya vardığını bildirdi.

SARAYBOSNA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Bosna Hersek'in (BiH) resmi haber ajansı SRNA Pazartesi günü, ilk grup Alman askerlerinin BiH'te konuşlu Avrupa Birliği Barış Gücü'ne (EUFOR) katılmak üzere ülkenin başkenti Saraybosna'ya vardığını bildirdi. Toplam 50 askerden oluşacak Alman askeri birliği Ağustos ortasından başlayarak Bosna Hersek'te genel seçimlerin yapılacağı 2 Ekim tarihine kadar çeşitli safhalar halinde ülkeye gelecek. Alman askerlerinin Bosna Hersek'e konuşlanmasıyla birlikte EUFOR'un Althea misyonuna katkıda bulunan toplam ülke sayısı da 20'ye çıkacak. Alman birliği Saraybosna yakınındaki Butmir Kampı'nda bulunan EUFOR karargahının yanı sıra EUFOR'un 17 İrtibat ve Gözlem Ekibi (LOT) merkezinde de ilave destek sağlayacak. LOT merkezleri BiH içerisinde dağılmış vaziyette bulunuyor ve EUFOR'un yerel topluluklar ve yerel yetkililerle bağlantısı olarak hizmet görüyor. Alman askerleri 2004 ve 2012 yılları arasında da EUFOR gücünde görev yaptı. Son görevlendirme kararı, BiH'te bozulan siyasi istikrar nedeniyle Alman hükümetinin artan endişeleri karşısında Almanya Federal Meclisi Bundestag'da 8 Temmuz'da onaylandı. Bosna Hersek'te konuşlu EUFOR ALTHEA, Bosna Hersek'te 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'na son veren 1995 Dayton Barış Anlaşması'na uyumu garanti etmekle görevli 1.100 askerden oluşan bir askeri birlik ve birliğin görevi, bir Balkan ülkesi olan BiH'te emniyet ve güvenliğin muhafaza edilmesinde BiH makamlarına destek vermek.

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Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iltica başvurularının çoğu Türkiye'den Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iltica başvurularının çoğu Türkiye'den
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Askerleri AB Barış Gücü Althea Misyonuna Katılmak Üzere Bosna'ya Vardı - Son Dakika

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