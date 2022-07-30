Bosna Hersek Hükümeti Çin ile İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Heyet Kurdu - Son Dakika
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Bosna Hersek Hükümeti Çin ile İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Heyet Kurdu

30.07.2022 16:41
Bosna Hersek Hükümeti Çin ile İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Heyet Kurdu

SARAYBOSNA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bosna Hersek (BiH) Bakanlar Kurulu Perşembe günü, BiH hükümeti tarafından Çin ile işbirliğini geliştirmek için yeni bir ekibin oluşturulduğunu söyledi.

SARAYBOSNA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bosna Hersek (BiH) Bakanlar Kurulu Perşembe günü, BiH hükümeti tarafından Çin ile işbirliğini geliştirmek için yeni bir ekibin oluşturulduğunu söyledi. Ekibe; Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Finans ve Hazine Bakanlığı'ndan temsilciler atandı. Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan girişim bünyesinde oluşturulan ekibe, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle (CEEC) dostane işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti ile devlet ilişkilerini koordine etme ve kolaylaştırma yetkisi verildi. Ekip, toplantı ve iş forumları düzenlenmesi de dahil olmak üzere CEEC ile ilgili tüm hususları koordine edecek. Ekip doğrudan Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'na bağlı olarak çalışacak. Bosna Hersek-Çin ilişkileri geçtiğimiz on yıl zarfında enerji, inşaat ve altyapı sektörlerindeki işbirliğinin yanı sıra kültür ve eğitim işbirliği yoluyla da güçlenerek gelişti.

YORUMLAR
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Çin: ABD Kırmızı Çizgimizi Aşarsa Karşı Önlemler Alma Konusunda Kararlıyız Çin: ABD Kırmızı Çizgimizi Aşarsa Karşı Önlemler Alma Konusunda Kararlıyız Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Özbekistan'da Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Özbekistan'da
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Hükümeti Çin ile İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Heyet Kurdu - Son Dakika

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