SARAYBOSNA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Bentbasa Uçurum Dalışları Yarışması'nda suya atlayan bir erkek, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Saraybosna, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Saraybosna'da Bentbasa Uçurum Dalışları Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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