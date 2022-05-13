SARAYBOSNA - Avrupa Haber Ajansları Birliği, Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğini askıya aldı - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Avrupa Haber Ajansları Birliği, Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğini askıya aldı

13.05.2022 21:58

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğinin askıya alındığını bildirdi.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğinin askıya alındığını bildirdi.

EANA Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Haber Ajansı APA Genel Müdürü Clemes Pig, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşen EANA Genel Kurulu ve Bahar Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dünyanın özellikle son iki yılda çok sayıda dezenformasyonla karşı karşıya kaldığını belirten Pig, haber ajanslarının söz konusu konu hakkında neler yapması gerektiğini ele aldıklarını söyledi.

Pig, bazı haber ajanslarının bilginin doğruluğunu kanıtlamak adına ekipler oluşturduklarını aktararak bugün yapılan Genel Kurul'da TASS'ın üyeliğinin askıya alınma kararının alındığını bildirdi.

Haber ajanslarının kilit rol oynadığına işaret eden Pig, "Haber ajansları, birlik içerisinde çalışmalı. Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermeliyiz." dedi.

"TASS'ın geri dönüş şartları oldukça zor olacak"

EANA Genel Sekreteri Alexandru Ion Giboi de TASS'a ilişkin alınan kararın önemli olduğunu dile getirerek "Ukrayna ile savaşın başından beri irtibat halindeyiz. TASS'ın üyeliği askıya alındı ve geri dönüş şartları da oldukça zor olacak. Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Kurul ve konferansa ev sahipliği yapan Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic ise konferansta, "salgın ve savaşta gerçek ile kurgu" konusunun ele alındığını aktardı.

EANA'nın 32 üyeden oluştuğunu anımsatan Huremovic, Genel Kurul'da TASS'ın üyeliğinin askıya alınması kararının alındığını ve EANA'nın çalışmalarına dahil edilmeyeceğini ifade etti.

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde 11 Mayıs'ta başlayan EANA Genel Kurulu ve Bahar Konferansı'na Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

SARAYBOSNA - Avrupa Haber Ajansları Birliği, Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğini askıya aldı
SARAYBOSNA - Avrupa Haber Ajansları Birliği, Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğini askıya aldı
SARAYBOSNA - Avrupa Haber Ajansları Birliği, Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğini askıya aldı
SARAYBOSNA - Avrupa Haber Ajansları Birliği, Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğini askıya aldı

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Rus haber ajansı, Saraybosna, Avusturya, TASS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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