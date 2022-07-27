Saraybosna'dan Belgrad'a "Ratko Mladic" tepkisi - Son Dakika
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Saraybosna'dan Belgrad'a "Ratko Mladic" tepkisi

27.07.2022 22:08
Saraybosna'dan Belgrad'a "Ratko Mladic" tepkisi

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, soykırım suçlusu Ratko Mladic'i savunan Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic'e tepki olarak, Mladic'in yargı dosyasının bir örneğini yolladı.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, soykırım suçlusu Ratko Mladic'i savunan Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic'e tepki olarak, Mladic'in yargı dosyasının bir örneğini yolladı.

Karic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sapic'in geçtiğimiz günlerde, "Mladic'in Sırpları koruduğuna" dair iddialarına tepki gösterdi.

Soykırım suçlusu Mladic'in yargı dosyasının bir örneğini Sapic'e yolladığını belirten Karic, "Belgrad Belediye Başkanının sözleri, saldırganlık ve soykırım yaşamış ve Bosna Hersek'i seven herkesi derinden sarstı. Geleceğin şehirleri olan Avrupa şehirlerinin belediye başkanları olarak doğruları konuşmalıyız." ifadesini kullandı.

Belgrad Belediye Başkanı Sapic'ten, Mladic'i savunan sözler

İnsan Hakları Gençlik Girişimi'nin, Belgrad'daki Ratko Mladic'in duvarlara çizilmiş resimlerinin kaldırılmasını talep etmesi üzerine, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in adayı olarak seçimleri kazanan Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, Mladic'in Bosna Hersek'teki Sırpları koruduğunu ve eğer o olmasaydı Bosnalı Sırpların sonunun da Hırvatistan'daki Sırplar gibi olmuş olacağını söylemişti.

Eski bir sutopu sporcusu olan Sapic, "O olmasaydı öldürülür ve yurtlarından sürülürlerdi. Savaş sırasında savaş suçları mı işlendi? Bunu bilmiyorum." diye konuşmuştu.

Bu açıklamalara sosyal medya üzerinden cevap veren Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ise Sapic'i cehaletle suçlamış, Uluslararası mahkemenin eski Bosnalı Sırp General Mladic'i, Srebrenitsa soykırımı, Boşnak ve Hırvatlara yönelik savaş suçları, Saraybosna sakinlerinin terörize edilmesi gibi nedenlerle müebbet hapis cezasına çarptırdığını vurgulamıştı.

Karic ayrıca, "Sapic, savaş sırasında Bosna Hersek'te olmadığı için ne olduğunu bilmediğini söylüyor ama o dönem burada olan ve neler olduğunu bilen kurumlar mevcut." diye yazmıştı.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Belgrad, Güncel, Son Dakika

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