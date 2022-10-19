SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç için Ulusal Tiyatro binasında anma programı düzenlendi - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç için Ulusal Tiyatro binasında anma programı düzenlendi

19.10.2022 23:29

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 19'uncu yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabri başında tören düzenlendi.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 19'uncu yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabri başında tören düzenlendi.

Hayatı boyunca Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzetbegoviç'in vefat yıl dönümünde yapılan törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, birçok ülkenin Saraybosna büyükelçileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, İzetbegoviç'in Bosna Hersek'in bağımsızlığı için yaptıklarının unutulmayacağını kaydederek, "Rahmetli Cumhurbaşkanı İzetbegoviç'i şahsen tanıyorum ve ondan bahsederken 'kişisel' olmaktan kendimi alamıyorum. Genç bir adam olarak, onun çalışma arkadaşlarından biriydim. Kendisiyle her gün konuşma, davranışlarını ve insanlara karşı tutumunu yakından gözlemleme fırsatım oldu. Sıradan bir vatandaş ve bir

Boşnak olarak, Aliya İzetbegoviç hakkında bildiklerimi, onunla çalışarak da doğrulamış oldum. Aliya İzetbegoviç cumhurbaşkanı, düşünür, yazar, hümanist ve bir hukukçuydu." ifadelerini kullandı.

Dzaferovic, "Aliya, bir siyasetçi olmasının yanı sıra iyi bir devlet adamıydı. Aliya İzetbegoviç'i bir siyasetçi olarak değil, bir devlet adamı olarak hatırlıyoruz. Siyasetçiler, hükümetin başına geçmeyi düşünürken, devlet adamları devletin ve milletin kaderini düşünür. Siyasetçiler sadece gelecek seçimleri düşünürken, devlet adamları gelecek nesilleri düşünür." diye konuştu.

Bakir İzetbegoviç ise babası Aliya'nın insanların hayatlarında hala yer aldığını, kitaplarının hala basılıp okunduğunu, "bir düşünür ve lider olarak hala hayatta olduğunu" söyledi.

Ayrıca bu akşam, İzetbegoviç'in vefatının 19'uncu yılı dolayısıyla, Saraybosna Ulusal Tiyatro binasında da anma programı düzenlenecek.

19 Ekim 2003'te vefat etti

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında yer alan Aliya, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisini (SDA) 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç için Ulusal Tiyatro binasında anma programı düzenlendi - Son Dakika
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