SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

13.12.2020 14:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 yıl önce imzalanan Dayton Barış Anlaşması'nın dikkate değer bir başarı ortaya koyduğunu ancak aradan geçen çeyrek yüzyılda önemli değişimler yaşandığını belirterek, Bosna Hersek vatandaşlarının refahı için yeni gerçeklerle uyumlu, daha iyi işleyen bir...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 yıl önce imzalanan Dayton Barış Anlaşması'nın dikkate değer bir başarı ortaya koyduğunu ancak aradan geçen çeyrek yüzyılda önemli değişimler yaşandığını belirterek, Bosna Hersek vatandaşlarının refahı için yeni gerçeklerle uyumlu, daha iyi işleyen bir sisteme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan ve on binlerce masum sivilin yaşamını yitirdiği kanlı savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yıl dönümü vesilesiyle Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilci Ofisinin (OHR) düzenlediği etkinliğe video mesajla katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Anlaşma'nın yıllarca süren şiddetli çatışmalardan sonra çok ihtiyaç duyulan barışı getirdiğini, Bosna Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandırdığını belirtti.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'in iki entiteden ve Brcko Bölgesi'nden oluşan tek, egemen bir devlet olarak toprak bütünlüğüne ve temel yapısına güçlü bağlılığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bosna Hersek'in bütünlüğü, birliği ve egemenliği Türkiye için çok önemlidir. Aynı zamanda Balkanlar'da ve ötesinde barış ve istikrarı korumak için kilit bir unsurdur. Dolayısıyla bölgenin refahı için bölgesel iş birliğini geliştirme çabalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda ilerlemesini de desteklediklerini vurgulayarak, "Dayton'ın başarıları dikkate değerdi. Ancak son çeyrek yüzyılda birçok değişim yaşandı. Bu nedenle yeni gerçeklerle uyumlu olmamız gerekiyor. Tüm Bosna Hersek vatandaşlarının refahını artıracak daha iyi işleyen bir sisteme ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceğe bakarken geçmişi unutmamalıyız"

Geleceğe bakarken geçmişin unutulmaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Saraybosna kuşatması ve Srebrenitsa Soykırımı sırasında masum insanların çektiği acılar hala aklımızda. Adalet ve barış el eledir. Hesap verebilirlik, gelecekteki suçlar için güçlü bir caydırıcı vazife görür ve aynı zamanda barışı pekiştirir. Geçmişi hatırlamak ve hayatını kaybeden masumları onurlandırmak, her ne pahasına olursa olsun barışı korumamız gerektiğini hatırlatacaktır.

Nefret, hoşgörüsüzlük, kültürel ve etnik bölünmeler veya aşırı milliyetçilik söylemi, acıdan başka bir şey getirmez. Geçmişin acılarından çıkarılan dersler bizleri bölgede daha güçlü bir iş birliğine yönlendirmelidir. Kültürel farklılıklarımızın kıymetini bilmeliyiz. Bu bizim zenginliğimizdir."

Çavuşoğlu, "öteki"ne saygı duymanın, barış içinde bir arada yaşamanın anahtarı olduğunu belirterek, "Bu sadece Balkanlar için değil, aynı zamanda daha geniş Avrupa ve dünya için de geçerli. 25 yıl öncesinin acıları, özellikle Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin önlenmesi gerektiğinin acı bir hatırlatıcısı olmalı." ifadesini kullandı.

Bunun, ancak popülizmden çok bilgelikle hareket eden güçlü bir siyasi liderlikle sağlanabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye, Barış Uygulama Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak Bosna Hersek'te barış ve istikrarın korunmasına tam destek vermeye devam edecek. Birlikte olursak, gelecek daha iyi olabilir."

Dayton Barış Anlaşması

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yüz binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kanlı savaş, ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bulunan Wright-Paterson Hava Üssü'nde 21 Kasım 1995'te paraf edilen ve 14 Aralık 1995'te Fransa'nın başkenti Paris'te Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman tarafından imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile son bulmuştu.

Dayton Anlaşması, silahları susturmayı başarsa da ülkeye dünyadaki en karmaşık siyasi sistemlerden birini getirdi. Anlaşma sonrasında kurulan Devlet Başkanlığı Konseyi, Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere, üç üyeden oluşuyor. Dört yılda bir yapılan seçimlerde belirlenen üyeler, 8 aylığına dönüşümlü Konsey başkanlığı yapıyor.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna, Türkiye, Masum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı
Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü         
14:54
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum         
14:16
Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı         
13:28
Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi         
13:02
Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti         
11:37
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu         
09:48
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 15:21:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei