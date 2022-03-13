SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te, "Kentsel Arama Kurtarma İleri Seviye Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te, "Kentsel Arama Kurtarma İleri Seviye Eğitimi" düzenlendi

13.03.2022 01:37

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Bosna Hersek'in afet ve acil durumlara...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Bosna Hersek'in afet ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla "Bosna Hersek Kentsel Arama Kurtarma İleri Seviye Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimin Saraybosna Eğitim Geliştime Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) düzenlenen diploma töreni, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım, Bosna Hersek Güvenlik Bakanını temsilen Bakan Yardımcısı Adnan Cvijetic, Türk ve Bosnalı kurumların yetkilileri ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Ünal yaptığı açıklamada, "İnsan hayatını direkt ilgilendiren, zamanında ve etkili müdahale edilmemesi durumunda ağır sonuçları olan doğal afetler başta olmak üzere acil durumlara karşı direnç kazandırılması kapsamında TİKA olarak 2019 yılından beri Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) sunulmaktadır." diye konuştu.

Programın ilk olarak 2019'da düzenlendiğini hatırlatan Ünal, 2019'da 54, 2021'de 55 ve 2022'de 35 kursiyerin programa katıldığının ve TİKA'nın Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekiplerinin kapasitesini artırılması amaçlı programlarının devam edeceğinin altını çizdi.

İHH Afet Yönetimi Afet Akademisi Sorumlusu Erdal Altıntaş, "TİKA ile iş birliği içerisinde 5.'sini düzenlediğimiz programı gerçekleştirdik. 35 kursiyerimiz programı başarıyla tamamladı. Bu eğitimin devamında Eğitici Eğitimi de olacak. 3. proje olarak da 'Su altı arama kurtarma eğitimi' programını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in öncülüğünde, kursiyerlere diploma teslimi ile sona erdi.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te, Kentsel Arama Kurtarma İleri Seviye Eğitimi düzenlendi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te, Kentsel Arama Kurtarma İleri Seviye Eğitimi düzenlendi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te, Kentsel Arama Kurtarma İleri Seviye Eğitimi düzenlendi

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Arama Kurtarma, Saraybosna, TİKA, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te, 'Kentsel Arama Kurtarma İleri Seviye Eğitimi' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te, "Kentsel Arama Kurtarma İleri Seviye Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
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