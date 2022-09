SARAYBOSNA - Bosna Hersek'teki "AJB DOC" belgesel festivali ödül töreniyle sona erdi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Al Jazeera Balkans Uluslararası Belgesel Film Festivali (AJB DOC), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl dokunaklı insan hikayelerinin anlatıldığı festivalde "AJB Ana Ödülü", 7 torununu Suriye'de kapatıldıkları DAEŞ kampından kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatan Gorki Glaser Müller'in "Düşmanın Çocukları" (Children of the Enemy) isimli belgeseline verildi.

"AJB Jüri Özel Ödülü"nü Julie Bezerra Madsen'in "Görülecek Her Şey" (All that Remains to be Seen) isimli belgesel alırken, Petar Triesta'nın "Direksiyon Başında Hayat" ve Marc Wiese'nin "Kayıp Ülke" belgeselleri de ödül kazandı.

Festival Direktörü Edhem Foco, festivalin beklediklerinden çok daha iyi geçtiğine işaret ederek, "Seyirciyi kurguya değil de gerçek olaylara çekmek kolay değil. Biletlerin kapalı gişe satılması ve insanların bu konulara ilgi göstermesi bizi şaşırttı." dedi.

Kapanış programı kapsamında Simon Lereng Wilmont'un "A House Made Of Splinters", Emilie Beck'in "No Place Like Home" ve İrena Skoric'in "Celebrity Untold: Miroslav Ciro Blazevic" belgeselleri de gösterildi.

Bosna Hersek'te 9-13 Eylül'de düzenlenen AJB DOC kapsamında, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 12'si yarışma kategorisinde olmak üzere 25 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl "Beyaz Güvercin" sloganıyla düzenlenen festivalde Al Jazeera Belgesel kanalı iş birliğinde "Endüstri Günleri" isimli bir platform da gerçekleşti.

Bu arada, festivalin jüri üyeleri arasında Türk yönetmen Ensar Altay'ın yanı sıra Boşnak yönetmen Aida Begic, yapımcı Dana Budisavljevic, yönetmen ve yapımcı Fatma Riahi ve İngiliz yönetmen Phil Grabsky de yer aldı.