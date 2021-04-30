SARAYBOSNA - Bosnalı Himzo dede ramazan sevincini buruk yaşıyor - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 92 yaşındaki Himzo Ziga, ramazan sevincini tek başına yaşayıp, yalnızlığıyla Kur'an-ı Kerim okuyarak başa çıkıyor.

Yetim bir çocukluk ve iki savaş geçiren Ziga, zorlu yaşam mücadelesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçirdiği ramazan ayını, AA muhabirine anlattı.

Ziga, 1929'da Gorazde yakınlarındaki bir köyde dünyaya geldiğini, 1943'te Saraybosna'ya yerleştiğini belirterek Grbavica semtindeki evinde tek başına yaşadığını söyledi.

İki kardeşiyle küçük yaşta yetim kaldığını aktaran Ziga, "İki kez evlendim, iki eşim de vefat etti, hiç çocuğum olmadı." dedi.

İkinci Dünya Savaşı ile 1992-1995 döneminde yaşanan Bosna Savaşı'nı hatırlamakla kalmadığını dile getiren Ziga, "1944'ten savaşın sonuna kadar Partizan cephesindeydim. Bosna savaşında ise 20 ay boyunca ağır ve hafif silah tamircisi olarak görev yaptım." ifadelerini kullandı.

"Yalnızlıkla Kur'an-ı Kerim okuyarak başa çıkıyorum"

Ramazan ayını tek başına oruç tutarak geçirdiğini anlatan Ziga, "Yalnızlıkla Kur'an-ı Kerim okuyarak başa çıkıyorum. Beni ayakta tutan şey o. Oruç tutabilecek kadar sağlıklı olduğum için Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.

Ziga, rahmetli eşlerinden yemek yapmayı öğrendiğini belirterek "İkinci eşim 14 yıl önce vefat etti. Yaşadığım bu evi Gazi Hüsrev Bey Vakfına, medreseye bağışladım. Ben öldükten sonra evim onlarındır." dedi.

Salgın döneminde evinden pek çıkmadığını söyleyen Ziga, "Dört aydır kendi isteğimle ev karantinasındayım. Yakın bir arkadaşım her ay faturalarımı ödüyor. Bazen maskemi takıp erzak almaya gidip hemen eve dönüyorum. Yaşadıklarımın hepsi birer imtihandan ibaret." ifadesini kullandı.

Boşnak dede, ilaçlarını tedbir amaçlı kullandığını vurgulayarak "Ramazan ayını oruçla geçirip, Kurban Bayramı'na sağ çıkarsam kurban almak istiyorum." dedi.