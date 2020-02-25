Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Brcko Bölgesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki özerk Brcko Bölgesi'ni ziyaret ederek, yerel idarecilerle bir araya geldi.

Koç ve ziyaretinde kendisine eşlik eden Yüksek Temcililik Ofisi (OHR) Brcko Süpervizörü Micheal Scanlan, Brcko Belediye Başkanı Sinisa Milic, Brcko Meclis Başkanı Esad Kadric ve Brcko Limanı Müdürü Marinko Viljusic ile ayrı ayrı görüştü.

Büyükelçi Koç, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, bölge yetkilileriyle görüşmelerinde gelecekte yapılması planalanan projeleri ele aldıklarını aktararak, Sırbistan ve Hırvatistan'a yakınlığı bakımından Brcko'nun önemli bir jeopolitik konuma sahip olduğunu ifade etti.

Bölgede siyasi ve ekonomik istikrarın yatırımlarla mümkün olabileceğini kaydeden Koç, Türkiye'nin Brcko'daki en önemli yatırımı olan Şişecam'ın hem sevkiyat hem de ihracat ve ithalat için Sava Nehri üzerindeki Brcko Limanı'nı kullandığını anımsattı.

Koç, limanda devam eden modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki yatırımların da artacağına inandığını söyledi.

Micheal Scanlan ise Brcko'nun yatırımlar için çok önemli bir bölge olduğunu, limanda devam eden çalışmaların temmuzda tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Liman Müdürü Viljusic de modernizasyon çalışmalarının amacının Sava Nehri üzerindeki ulaşım araçlarının daha güvenli hareket etmesi olduğunu ifade ederek, limandan sağlanacak trafikle Batı Avrupa ve Karadeniz limanlarına kolaylıkla ulaşılabileceğini söyledi.