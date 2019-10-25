Son Dakika Haberleri: Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi
Son Dakika Güncel Saraybosna'da 'Aşkla' konulu sema gösterisi düzenlendi

Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi

24 dakika önce

Tasavvuf Vakfı tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi.

Saraybosna'da

Tasavvuf Vakfı tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi.

Tasavvuf Vakfı Bursa Temsilciliğince Mesudiye Tekkesi iş birliğinde başkentteki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde gerçekleşen gösteriye Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Tasavvuf Vakfından Mustafa Özbağ, burada yaptığı konuşmada, yüreklerini açıp gösteriyi izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Bosna Hersek'in Brcko, Bijeljina, Banja Luka ve Tuzla şehirlerinde de düzenlenen sema gösterisi, Saraybosna'nın ardından Konjic'te Bosnalılarla buluşacak.

Saraybosna, Mesudiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı
Bursa E Tipi Cezaevi'nde mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü Son dakika: Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 24'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 22:30:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]