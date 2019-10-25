Tasavvuf Vakfı tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi.

Tasavvuf Vakfı Bursa Temsilciliğince Mesudiye Tekkesi iş birliğinde başkentteki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde gerçekleşen gösteriye Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Tasavvuf Vakfından Mustafa Özbağ, burada yaptığı konuşmada, yüreklerini açıp gösteriyi izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Bosna Hersek'in Brcko, Bijeljina, Banja Luka ve Tuzla şehirlerinde de düzenlenen sema gösterisi, Saraybosna'nın ardından Konjic'te Bosnalılarla buluşacak.