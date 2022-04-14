Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.04.2022 13:49
Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun (ARBİH) kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun (ARBİH) kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra üst düzey komutan ve bürokratlar katıldı.

Dzaferovic, törenin ardından yaptığı açıklamada, ARBİH olmadan Bosna Hersek'in olamayacağını, ARBİH'i kuranların ülkenin bütünlüğü ve her vatandaşın eşit yaşaması için mücadele ettiğini ve bunun unutulmayacak tarihi bir gerçek olduğunu söyledi.

ARBİH'in kuruluşunun 30. yıl dönümünün, Bosna Hersek tarihi için önemli bir gün olduğunun altını çizen Komsic de "Bu ülke için canını vermiş kişileri hatırlamak ve anmak hem insani hem de ahlaki açıdan büyük önem taşımaktadır. İnsanlar, bizim bugün bu ülkede barış ve istikrar içerisinde yaşamamız için sağlıklarından oldu ve engelli kalanlar oldu, onları hatırlamak zorundayız." diye konuştu.

Bosna'daki savaşın başlamasının hemen akabinde, 15 Nisan 1992'de kurulan ARBİH, savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'nda Bosna Hersek Federasyonu Ordusu olarak tanımlandı. Bosna Hersek'te sonraki yıllarda uygulanan savunma reformlarının ardından ARBİH, Hırvat Savunma Konseyi (HVO) ve Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) ile birlikte Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini oluşturdu.

Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Togo Cumhuriyeti, Zeljko Komsic, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saraybosna'da, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusunun 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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