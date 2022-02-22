Saraybosna'da "Bosna Hersekli Osmanlılar" monografileri tanıtıldı - Son Dakika
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Saraybosna'da "Bosna Hersekli Osmanlılar" monografileri tanıtıldı

22.02.2022 16:44

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Profesör Enes Pelidija tarafından yazılan ve iki ciltten oluşan "20'nci Yüzyılın sonuna kadar Bosna Hersek'teki Osmanlılar" ve "21'inci Yüzyılın başına kadar Bosna Hersek'teki Osmanlılar" isimli monografilerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Profesör Enes Pelidija tarafından yazılan ve iki ciltten oluşan "20'nci Yüzyılın sonuna kadar Bosna Hersek'teki Osmanlılar" ve "21'inci Yüzyılın başına kadar Bosna Hersek'teki Osmanlılar" isimli monografilerin tanıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Profesör Enes Pelidija'nın yanı sıra Saraybosna Üniversitesi Tarih Enstitüsü müdürü Sedad Beslija ve Bosna Hersek Federasyonu Eğitim Bakanı yardımcısı Jasmin Brankovic de katıldı.

Saraybosna'da Bosna Hersekli Osmanlılar monografileri tanıtıldı
Saraybosna'da Bosna Hersekli Osmanlılar monografileri tanıtıldı
Saraybosna'da Bosna Hersekli Osmanlılar monografileri tanıtıldı
Saraybosna'da Bosna Hersekli Osmanlılar monografileri tanıtıldı

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Saraybosna, Osmanlı, Emekli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saraybosna'da 'Bosna Hersekli Osmanlılar' monografileri tanıtıldı - Son Dakika


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