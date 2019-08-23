Son Dakika Haberleri: Saraybosna'da büyük ödül Türk yönetmene
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Saraybosna'da büyük ödül Türk yönetmene

1 saat önce

"Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri, tarihi Ulusal Tiyatro Binası'nda düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Saraybosna'da büyük ödül Türk yönetmene, System.String[]

" Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri, tarihi Ulusal Tiyatro Binası'nda düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.  Bosna Hersekli yönetmen Ena Sendijarevic'in "Take Me Somewhere Nice" filmi en iyi uzun metraj film seçilirken, Azeri Hilal Baydarov'un yönettiği "When The Persimmons Grew" filmi en iyi belgesel ödülüne layık görüldü.


Sırp yönetmen Stefan Djordjevic'in "The Last Image Of Father" isimli eseri en iyi kısa film ödülünü alırken, bir diğer Sırp yönetmen Nikola Stojanovic'in "Sherbet" isimli yapımı ise en iyi öğrenci filmi seçildi.


En iyi yönetmen ödülünü "Kız Kardeşler" filmiyle Emin Alper alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüne "Rounds" filmindeki rolüyle İrini Jambonas, en iyi erkek oyuncu ödülüne ise "And Then We Danced" filmindeki rolüyle Levan Gelbakhiani layık görüldü. Alper, ödülü almanın kendisi için onur verici olduğunu belirterek, "Her zaman çağırın, her zaman gelirim. Herkese teşekkür ederim." dedi. Ödül töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.


Farklı ülkelerden oyuncu, yönetmen ve yapımcıları bir araya getiren festival kapsamında bu yıl 270 film gösterildi.  16 Ağustos'ta başlayan festival, ödül alan filmlerin gösterimlerinin ardından yarın sona erecek.

Saraybosna, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:12 
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