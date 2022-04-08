Saraybosna'da halk iftarı - Son Dakika
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Saraybosna'da halk iftarı

08.04.2022 22:31
Saraybosna'da halk iftarı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın tarihi Başçarşi bölgesinde "Halk İftarı" düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın tarihi Başçarşi bölgesinde "Halk İftarı" düzenlendi.

Saraybosna Eski Şehir Belediyesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesinin ortak düzenledikleri iftara, belediye yetkilileri ve halk katıldı.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek ve Türkiye'nin kardeşlik ilişkilerinin 5 yüzyıldır sürdüğünü söyledi.

Tüysüz, "Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik ve sevgi bağını korumak ve ifade etmek için bu etkinlikleri yapıyoruz." dedi.

Türkiye ile Bosna arasında kilometreler de olsa bu sevgi, muhabbet ve kardeşlik bağının bitmeyeceğini vurgulayan Tüysüz, "Bu kardeşlik köprüsü baki kalacak. Mesafelerin ve sınırların artık bir mana ifade etmediği, gönül köprülerinin onun daha ötesinde olduğunu kardeşlerimize anlatmak istedik." diye konuştu.???????

Saraybosna'da halk iftarı
Saraybosna'da halk iftarı
Saraybosna'da halk iftarı
Saraybosna'da halk iftarı

YORUMLAR
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Saraybosna, Hisarcık, Bağcılar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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