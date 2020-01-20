Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da son günlerde sağlığı tehdit eden düzeye ulaşan hava kirliliği nedeniyle protesto düzenlendi.

Saraybosna Kantonu önünde toplanan göstericiler, yüzlerine taktıkları maskelerle hava kirliliği sorununun bir an önce çözülmesi için önlem alınması çağrısında bulundu.

Göstericiler ellerinde, üzerinde "Sizin de eviniz akciğer kanseri seviyesinde mi?", "Temiz hava da insan haklarına dahildir!" ve "Herkesin temiz havaya hakkı vardır!" yazılı dövizler taşıdı.

Protestonun organizatörlerinden Sanjin Gijo, yaptığı açıklamada, "çok sağlıksız" olarak nitelendirilen hava kalitesi seviyesinin Saraybosnalıların sağlının ciddi şekilde etkilediğini vurgulayarak, "Zehirli hava solumak değil, çözüm için somut adımlar atılmasını istiyoruz." dedi.

Göstericilerden Faris Fejzagic de Saraybosna'nın son dört yıldır hava kirliliği sorunuyla karşı karşıya kaldığını anımsatarak, doğal gaza yapılan zamların insanları alternatif ısınma yöntemleri kullanmaya ittiğini savundu.

Gösterici Adisa Vejo ise Saraybosna Kantonu yetkililerinin hava kirliliğini ciddi bir sorun olarak görmediğini ileri sürerek, soruna en kısa zamanda çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Saraybosna Kantonu Başbakanı Forto: "Artışa göre maske dağıtacağız"

Göstericilere hitap eden Saraybosna Kantonu Başbakanı Edin Forto da sorunun çözümü için uluslararası kurumdan yardım isteyeceklerini belirterek, "Özellikle eğitim kurumlarına hava temizleme cihazları yardımında bulunacağız. Ayrıca hava kirliliği seviyesindeki artışa göre maske de dağıtacağız." diye konuştu.

Hava kirliliğini önleme noktasında halkın da bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Forto, "İnsanlar günlük rutinlerini değiştirmek istemiyor. Hava kirliliği ciddi oranda arttığında kimse arabasını evde bırakmaya yanaşmıyor." dedi.

Son günlerde dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı şehirler arasında yer alan Saraybosna'da, hava kalitesi endeksi (AQI) zaman zaman "son derece zararlı" olarak nitelendirilen seviyelere ulaşıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Saraybosna'da kış aylarında artık rutin bir hal alan hava kirliliği, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklanıyor.

Bosna Hersek'te Saraybosna'nın yanı sıra Zenica, Kakanj ve Tuzla gibi sanayisi gelişmiş şehirlerde de hava kirliliği sorunu yaşanıyor.