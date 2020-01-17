Saraybosna'da hava kirliliği sağlığı tehdit edecek boyuta ulaştı - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kışın gelmesi ve hava sıcaklığının düşmesiyle ortaya çıkan hava kirliliği, sağlığı tehdit edecek düzeye çıktı.

Uzun zamandır dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı şehirler arasında yer alan Saraybosna'da, hava kalitesi endeksi (AQI) bugün 245 olarak ölçüldü.

"Çok sağlıksız" şeklinde nitelendirilen bu seviye nedeniyle kentte sokağa çıkan insanlar özel maskeler takmaya başlarken, yoğun talep nedeniyle eczanelerde maske kalmadığı öğrenildi.

Hava kirliliği ve sis nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi de oldukça düşerken, dün gece ve bu sabah Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Saraybosna Kantonu (KS) yetkilileri ise vatandaşlardan zorunda kalmadıkça motorlu araçlarını kullanmamalarını ve düşük kalorili yakacakları azaltmalarını istedi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Saraybosna'da kış aylarında rutin hal alan hava kirliliği, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklanıyor.

Bosna Hersek'te Zenica, Kakanj ve Tuzla gibi sanayisi gelişmiş şehirlerde de hava kirliliği sorunu yaşanıyor.