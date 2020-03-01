Saraybosna'da İdlib'de şehit olan Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saraybosna'da İdlib'de şehit olan Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

Saraybosna'da İdlib'de şehit olan Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı

6 saat önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkentteki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) bünyesinde bulunan camide kılınan namazın ardından Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te hem hayatını kaybeden şehitler hem de Suriye'de devam eden operasyonlar için dua ettiklerini belirterek, "Yurt dışından birlik mesajları çok daha anlamlı olabiliyor, özellikle Bosna Hersek gibi çok özel bir ülkeden." dedi.

Türkiye'nin sınır güvenliğinin Avrupa'yı da yakından etkilediğini söyleyen Koç, "Türkiye mücadelesini tek başına devam ettirdi. Bugün gelinen noktada göçmen krizinde de hep vurgulanan Suriye'deki halkın bulundukları bölgede refah ve barış içerisinde olmalarıydı." diye konuştu.

Dua programının tamamlanmasının ardından İdlib'de şehit olan Türk askerlerinin isimleri ve ortak bildiri okundu.

Bildiride, "Türkiye olarak büyük bir acıyı fert fert hissediyor, kahraman şehitlerimizin acısını yüreğimizin en derin yerinde duyuyoruz. Bugün dayanışma ruhuyla Saraybosna'da bir araya geldik. Boşnak kardeşlerimizle şehitlerimiz ve ülkemizin bekası için teröristlere karşı mücadele eden kahraman askerlerimiz için dua ettik, güç birliği yaptık." ifadesine yer verildi.

IUS'taki camide düzenlenen cenaze namazı ve dua programına, Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk askerleri ile Türk kurum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Bosnalı katıldı.

Saraybosna'da İdlib'de şehit olan Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı

Saraybosna, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:41 Kaynak: AA
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