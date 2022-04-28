SARAYBOSNA - "Muhteşem Mimariler" resim sergisi açıldı - Son Dakika

İtalyan sanatçı Luigi Ballarin'in "Muhteşem Mimariler" resim sergisi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Hanikahında ziyarete açıldı.

Serginin açılışına İtalya'nın Saraybosna Büyükelçisi Marco Di Ruzza, Gazi Hüsrev Bey Medrese Müdürü Mensur Malkic, Bosnalı ressam Safet Zec ve birçok yerel yetkili katıldı.

Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergide, Ballarin, eserlerinde çağdaş sanat köklerinin doğu sanatıyla arasındaki ince köprüleri ziyaretçilere sundu.

Ballarin, burada yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'e geldiğimde, bu yer bana çok yüksek bir enerji verdi. Burası Saraybosna, özel bir yer. Özellikle bu ülkenin uzun yıllar boyunca acılar çektiğini bilmek büyük önem taşıyor." diye konuştu.

İtalyan sanatçı Ballarin ile ilk kez Bosna Hersek'te bir araya geldiğini ifade eden serginin küratörü Gürsu, "Bosnalı sanatseverlere, burada 'Muhteşem Mimariler' projesini sergiliyoruz. Ballarin, bu sergide İslam ve Hristiyan mimarisinin ortak birleşim noktalarını eserlerine yansıttı." ifadesini kullandı.

Gürsu, "Bosna, Osmanlı ve İslam mimarisi açısından Avrupa'nın en zengin bölgesi olduğundan sergimiz için Bosna'yı seçtik. Ramazan ayında bunu gerçekleştirmek de bir ayrıcalık." dedi.

Gazi Hüsrev Bey Medrese Müdürü Malkic ise, bu serginin, uzun yıllardır ezan ve çan seslerinin duyulduğu Saraybosna'da yapılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Ballarin ile Gürsu'ya teşekkür etti.

Kültürlerarası diyaloglara örnek teşkil eden projenin İtalyan sanatçı ve Türk küratör eşliğinde Bosna Hersek'te bir araya gelmesinin de 3 farklı kültür arasında kurulan köprünün sembolü olduğu ifade edildi.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi ev sahipliğinde, İtalya'nın Saraybosna Büyükelçiliği, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) ve Tabularasa Transnational Art katkılarıyla açılan "Muhteşem Mimariler" sergisinin 12 Mayıs'a kadar açık olacağı kaydedildi.