Saraybosna'da Şeb-i Arus programı düzenlendi - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hazreti Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı düzenlendi.

"Vefa Vakti" temasıyla gerçekleştirilen programa, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanı sıra Türkiye'den bazı belediye başkanları ve çok sayıda Saraybosnalı katıldı.

Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz buraları Evlad-ı Fatihan olarak görüyoruz. Türkiye'de de olsak Balkanlar'ın adı geçince bizde buralara karşı hep bir özlem, hep bir mahzunluk oluşuyor." diye konuştu.

Bu yıl Mevlana Hazretleri'nin 746'ncı Vuslat Yılı olduğunu anımsatan Sekmen, "Mevlana Hazretleri, sadece Konya'nın değil tüm İslam aleminin değeridir." ifadelerini kullandı.

Hazreti Mevlana'nın Türklerin her zaman gönlünde ve yüreğinde olan şehirlerde de anılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Mehmet Sekmen, "Buraları barış ve huzur içerisinde görünce bizler de mutlu oluyoruz." dedi.

Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic de Şeb-i Arus programının Saraybosna'da düzenlenmesinin Boşnakları çok mutlu ettiğini kaydederek, "Ruhunu beslemek isteyen bunu Hazreti Mevlana'nın eserlerini okuyarak yapabilir." şeklinde konuştu.

Hazreti Mevlana'nın bazı kesimlerce "kutsal kitabı olmayan peygamber" olarak nitelendirildiğini söyleyen Hadzimejlic, "Mevlana'nın içi dışı aşkla doluydu." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türk ve Boşnak sanatçıların ney eşliğinde okudukları ilahiler ile sema gösterisi büyük beğeniyle izlendi.