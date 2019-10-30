Son Dakika Haberleri: Saraybosna'da "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı
Son Dakika Güncel Saraybosna'da 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

Saraybosna'da "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı

22 dakika önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Saraybosna'da

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde gerçekleşen açılış programına çok sayıda davetli katıldı.

Hz. Muhammed'in barış, sevgi, saygı ve ahlak anlayışını kapsayan küresel değerleri hatırlatmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Kenan Music, bu yıl Meryem Suresi'nin "Beni anneme saygılı kıldı" ayetini slogan edindiklerini ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde, 27 Kasım'a kadar başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde ilahi konserleri, kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

İslam Birliği, Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de iki tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı
İstanbul Valiliği'nin, kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre sona erdi Son Dakika: Fed faizi 25 baz puan indirdi ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'den tehdit gibi yaptırım açıklaması: Listeyi hazırda tutuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 22:58:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saraybosna'da "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]