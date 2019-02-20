Son Dakika Haberleri: Saraybosna'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" Konseri

Saraybosna'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" Konseri

27 dakika önce

Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konulu konser verdi.

Saraybosna'da
Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konulu konser verdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla başkentteki tarihi kütüphane binasında gerçekleşen konsere Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, konserin uzun yıllar düzenlenen Saraybosna Kış Festivali kapsamında gerçekleştiğini belirterek, Türk ezgilerini Saraybosnalılarla buluşturan orkestra sanatçılarına teşekkür etti.

Konsere ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman ve Saraybosna Kış Festivali Müdürü İbrahim Spahic de katıldı.

Turnelerine Bursa'da başlayan Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası, Bosna Hersek'in ardından Sırbistan ve Macaristan'da da konser verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel
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