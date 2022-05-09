SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi

09.05.2022 15:55

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği" ile "Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği" tarafından "Bosnalı kurbanlardan Ukraynalı kurbanlara" adlı destek gösterisi düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği" ile "Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği" tarafından "Bosnalı kurbanlardan Ukraynalı kurbanlara" adlı destek gösterisi düzenlendi.

Ukrayna ve Ukraynalılara destek gösterisine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ve yerel halk katıldı.

Gösteride, " Mariupol'de katliamı durdurun" ve "Bosna'da tepki göstermediniz, Ukrayna'da tepki gösterin" yazılı pankartlar açıldı.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in yüzde 49'unun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını desteklediğinin ve bunun Bosna Hersek için problem olduğunun altını çizdi.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de Ukrayna'da yaşananların durdurulması için tüm dünyaya seslendiklerini ifade etti.

Bosnalı siyasilerden Ukrayna'ya destek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, "kötülüğün" sürekli olarak farklı biçimlerde döndüğünün altını çizerek şunları kaydetti:

"Benim jenerasyonum ve bugün burada toplanan insanların çoğu, anlatmak istediğimizin ne anlama geldiğini iyi biliyor çünkü biz de (Ukrayna'da ) bunların benzerlerini yaşadık. Ukrayna'da yaşananlara karşı koymaya çalışan insanların, devletlerin, yapılanmaların olduğunu bilmek güzel."

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic de yaptığı açıklamada, "Bosna Hersekli kurbanların, Ukraynalı kurbanları desteklemek için düzenlediği gösteriye, desteğimi vermek için geldim. Bu, Ukrayna için Bosna Hersek'te yapabileceğimiz en ufak şey." diye konuştu.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in "tüm iç problemlere" rağmen Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek veriyor olmasını vurgulamak istediğini söyledi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç, Bosna Hersek ve Ukrayna haklarının benzerliğine dikkati çekerek "Geçtiğimiz günlerde Mostar'da, bugün de Saraybosna'da protestolar yapılıyor. Bosna Hersekliler, kuşatma altındaki Mariupol'un durumunu iyi anlıyor." dedi.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi

YORUMLAR
500
BANJA LUKA - Bosna Hersek'te 'Camiler Günü' programı düzenlendi BANJA LUKA - Bosna Hersek'te 'Camiler Günü' programı düzenlendi Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika


Son Dakika
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
17:05 Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
16:41 Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 17:47:47. #1.13#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement