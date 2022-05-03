Saraybosna'daki Dobrovoljacka çatışmalarının 30. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bosna'daki savaşta, başkent Saraybosna'yı kuşatan Yugoslav Halk Ordusu'na (JNA) bağlı Sırp askerler ile şehri savunan Boşnak güçleri arasında 3 Mayıs 1992'de Dobrovoljacka sokağında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler 30. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Savaşta Saraybosna'daki cumhurbaşkanlığı binası dahil, önemli kamu binalarını ele geçirmeyi amaçlayan Sırp güçlerine karşı şehri savunan eski askerler ve yerel halk, bugünkü adı Hamdija Kresevljakovic olan sokaktaki anıta çiçek bırakıp dua etti.

Yeşil Bereliler Derneği Stari Grad Başkanı Vahid Alic, burada yaptığı açıklamada, 2-3 Mayıs 1992'de yaşananların, Bosna Hersek'in hayatta kalmasında büyük öneme sahip olduğunu, yaşananları ve verdikleri kayıpları unutmayacaklarını belirtti.

Alic, 3 Mayıs 1992'de yaşananların bir gün öncesinde cereyan eden olaylardan ayrı tutulamayacağını, o gün JNA'nın gerçek yüzünü gösterdiğini ve saldırganların tarafında olduğunu açıkça belli ettiğini söyledi.

2 Mayıs 1992'de, Portekiz'deki müzakerelerden dönen dönemin cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic ve beraberindeki heyetin esir alındığını hatırlatan Alic, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve heyeti ile Sırp komutan Milutin Kukanjac'ın takas edilmesi üzerine görüşmeler gece geç saatlere kadar devam etti. Anlaşmaya göre İzetbegovic, Dobrovoljacka sokağında teslim edilecekti ancak silahsız bir şekilde çekilmesi gereken JNA askerleri 3 Mayıs'taki anlaşmaya uymadılar. JNA askerleri çekilirken halka ve konvoyun güvenliğini sağlayan askerlerimize ateş açtı."

Yeşil Bereliler Derneği Saraybosna Kanton Başkanı Muhamed Svrakic de savaş yıllarında yaşananların adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Birçok Bosnalı savaş esirinin Sırbistan'da hapis tutulduğunu dile getiren Svrakic, "Bu tür adaletsizliklere maruz kalmamalıyız çünkü maruz kalmaya devam edecek olursak, birileri kurbanlar ile saldırganları bir tutacaktır. Biz Pale'ye ya da Belgrad'a öldürmeye gitmedik, biz burada kalıp kendimize ait olanı koruduk. Bu yüzden tüm siyasileri, Bosna Hersek'e tekrar saldırma düşünceleri olan Sırbistan ile siyasi ilişkileri sonlandırmaya çağırıyorum. Sırbistan'ın silahlanıyor olması boş yere değil." diye konuştu.

Dobrovoljacka'daki çatışmalarda hayatlarını kaybeden JNA askerlerini anmak üzere Saraybosna'ya gelen Sırp kökenliler, tören yerine çiçek bırakıp alandan ayrıldı.

Dobrovoljacka olayı

Saraybosna'nın 2 Mayıs 1992'de kuşatılması ve aynı gün Portekiz'deki barış görüşmelerinden dönen Aliya İzetbegovic ve beraberindeki heyetin esir alınması üzerine, şehri savunan Boşnak askerler ve milis güçlerle cumhurbaşkanlığı binasını ele geçirmek isteyen JNA birlikleri arasında çatışmalar yaşandı.

3 Mayıs 1992'de ise takas anlaşmasına göre şehri silahsız terk etmesi gereken JNA askerleri ile şehri savunan askerler arasında Dobrovoljacka sokağında yaşanan çatışmalarda 8 Boşnak, 7 Sırp hayatını kaybetmiş, 200'den fazla JNA askeri esir alınmıştı. Esirler, İzetbegovic'in serbest bırakılması karşılığında salıverilmişti.??????????????