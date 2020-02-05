Saraybosna'daki Markale Katliamı'nın kurbanları anıldı - Son Dakika
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Saraybosna'daki Markale Katliamı'nın kurbanları anıldı

6 saat önce

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusunun (VRS) başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 sivil, katliamın 26'ncı yılında törenlerle anıldı.

Saraybosna'daki Markale Katliamı'nın kurbanları anıldı, System.String[]

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusunun (VRS) başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 sivil, katliamın 26'ncı yılında törenlerle anıldı.

Sırp askerleri tarafından 5 Şubat 1994'te gerçekleştirilen saldırının kurbanları anısına Markale pazar yerinde düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'in yanı sıra entite ve kanton düzeyinde yetkililer, kurban yakınları ve katliamdan yaralı olarak kurtulanlar da katıldı.

Komsic, burada yaptığı konuşmada, bu tür anma törenlerine çocukların da getirilmesinin önemine dikkati çekerek 26 yıl önce yaşananları çocukların da bilmesi gerektiğini vurguladı.

Markale'deki katliamdan sağ kurtulan Hasan Banda, o gün duyduğu feryatların hala kulaklarında çınladığını ve gördüğü manzarayı asla unutamadığını söyledi.

Katliam günü erzak almak için pazar yerine uğradığını anlatan Banda, havan topu düştükten sonra etrafında sadece insanların dört bir yana saçılmış uzuvlarını gördüğünü dile getirdi.

Katliamda kuzenini kaybeden Bulka Suljkic, anma törenlerine yalnızca kurban yakınlarının değil, tüm Saraybosnalıların katılması gerektiğini ifade etti.

Savaşın Sivil Kurbanları Derneği Başkanı Senida Karovic, suçlularla kurbanların gün geçtikçe eşit konuma getirildiğine dikkati çekerek "Ülkemizde yaşayan Sırplar, katliamları yalanlıyor, Lahey'deki mahkemenin verdiği kararları kabul etmiyor. Asıl gerçek, yaşananların şahidi bizleriz." dedi.

Katliamın yıl dönümü dolayısıyla Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da da anma programı düzenlendi.

Pazar yerinde iki katliam oldu

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam 5 Şubat 1994'te yaşandı. Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda da 43 sivil hayatını kaybetti, 75 sivil yaralandı.

Bosna'daki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi öldürüldü.

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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