Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Son Dakika

Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı

6 saat önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan Gazi Hüsrev Medresesi'nin 483'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan Gazi Hüsrev Medresesi'nin 483'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan ve yaklaşık beş asırdır aralıksız olarak eğitime devam eden tarihi medresede düzenlenen programa Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri, medrese öğretmenleri ve öğrencileri, eski mezunlar ile diğer davetliler katıldı.

İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enes Ljevakovic, yaptığı konuşmada, medresenin bölgede örnek bir okul olduğunu belirterek, "Medrese, kaynakları kuruduğu zamanlarda bile halkın ruhunu besledi. O zaman kök salanlar, sonrasında çok güzel çiçekler açtı." diye konuştu.

Medrese Müdürü Mensur Malkic de bugün medresede 485 öğrencinin eğitim aldığını aktararak, kız öğrencilerin eğitim aldığı medrese binasının yenilenmesi için de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Medrese öğrencilerinden Lamija Nezirovic ise sosyal hayatın temellerinin atılmasında eğitimin önemine dikkati çekerek, medresede aldıkları eğitimin gelecekleri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Törende ayrıca, medrese öğrencilerinden oluşan koro ilahiler okudu.

483 yıllık eğitim kurumu

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de yaptırılan medrese, Osmanlı Devleti bölgeden çekildikten sonra da eğitim vermeye devam etti. Eski Yugoslavya döneminde de eğitime ara vermeyen medrese, 1992-1995'deki yaşanan Bosna Savaşı'nda şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Müslüman Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat fakültelerinde değil, diğer fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.

Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:11 Kaynak: AA
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