Saraybosna'dan Ukrayna'ya destek eylemi - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Ukrayna'ya savaş açan Rusya protesto edildi.

Saraybosna Devlet Tiyatrosu önünde toplanan göstericiler, "Ukrayna halkının yanındayız" mesajları verdi.

Bosna Hersek ve Ukrayna bayrakları taşıyan gruptakiler, "Putin'i durdurun", "Savaşı durdurun" ve "Yaşasın Ukrayna" yazılı pankartlar açtı.

Eylemciler, barış istediklerini ve Ukrayna halkının yanında olduklarını belirterek, Rusya'yı protesto etti.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de eyleme katılarak destek verdi.

Karic, burada yaptığı konuşmada, 1990'lı yıllarda modern tarihin en uzun kuşatmasını Saraybosna halkının yaşadığını hatırlatarak, "Avrupa'da bunun tekrar etmeyeceğini umduk ama yanıldık." dedi.

Saraybosna'ya gelmek isteyenler için kapılarının açık olduğunu vurgulayan Karic, "Avrupa'da ve tüm dünyada barış diliyoruz. Yaşasın Saraybosna'mız, çok yaşa Kiev, çok yaşa Bosna-Hersek, çok yaşa özgür Ukrayna!" diye konuştu.

Ukrayna'nın Bosna-Hersek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Serhii Miniailo ise kayıtsız kalmadıkları için Bosna halkına teşekkür etti.

Miniailo, "Bu kötülüğe karşı savaşı kazanacağımızdan hiç şüphem yok çünkü gerçek bizden yana. Birlikte Zafere. Yaşasın Bosna Hersek, Yaşasın Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

Eylem çellist Belma Alic'in dinletisiyle sona erdi.