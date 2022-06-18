Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in birliği, beraberliği ve istikrarı için çaba sarf etmeye ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında mevkidaşı Bisera Turkovic ile yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Turkovic ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve Bosna Hersek'teki güncel gelişmeleri değerlendirdik. Bosna Hersek ile yakın, tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız var. Bu sene Bosna Hersek ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

"2021'de ikili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı"

Çavuşoğlu, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel dahil her alanda Bosna Hersek ile iş birliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "2021'de ikili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı. Bu sene 1 milyar doları geçeceğimize inanıyoruz. Ticaret ve ekonomik iş birliğinde yeni hedefler koymamız lazım." diye konuştu.

Türk şirketlerinin Bosna Hersek'te önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ve yatırımlarını arttırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren tüm Türk kurumlarının da Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmede üçlü zirve detaylarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Bosna Hersek ve Batı Balkanlar'ın istikrarı için üçlü istişare mekanizmalarının kurulmasına öncülük ettik. Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması için, ister siyasi ister ekonomik düzeyde, üçlü, dörtlü ve ikili olmak üzere tüm tarafların kabul edeceği formatlarda bir araya gelmeye hazırız. Bu konuda da her zaman tarafları teşvik ediyoruz."

"Ayrım yapmadan tüm devlet başkanlık konseyi üyeleriyle görüşüyoruz"

Bir gazetecinin Dodik'in dün Başkanlık Konseyi'nin onayı olmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ve Bosna Hersek'teki sorunların üçlü mekanizma yerine ülke içinde çözülmesi gerektiğine ilişkin yorum yapması üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yanlış yorumlamayı tercih ettiniz. Türkiye olarak bizim tutumuz gayet net. Sayın Dodik de Başkanlık Konseyi'nin bir üyesidir, seversiniz sevmezsiniz. Biz ayrım yapmadan tüm devlet başkanlık konseyi üyeleriyle görüşüyoruz."

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) son dönemde aldığı kararlara ilişkin, "Bosna Hersek'in sınır, toprak ve siyasi bütünlüğü bakımından vermemiz gereken mesajları da herkese net bir şekilde veriyoruz. Pazartesi Dodik ile yaptığımız görüşmede de verdiğimiz mesajları da bu anlamda gayet net bir şekilde verdik." dedi.

Türkiye'nin tüm tarafların kabul edeceği ve ettiği formatlarda toplantılar düzenlendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Eğer bir taraf bir araya gelmek istemiyorsa hiç kimseyi kimse zorlayamaz. Dolayısıyla Bosna Hersek'in istikrarı ve güvenliği bakımından bölge ülkeler olsun Bosna Hersek'in içindeki aktörler olsun hangi formatta toplantı isterlerse o formatta biz Türkiye olarak destek veririz. Herhangi bir dayatmada da bulunmayız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Hırvatistan'da yaptığı basın toplantısını anımsatarak, "Bosna Hersek'in birliği, beraberliği ve istikrarına vurgu yaptık. Türkiye olarak her zaman bu yönde çaba sarf etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turkovic ve Çavuşoğlu, diplomatik misyon ve konsolosluk mensuplarının bakmakla yükümlü oldukları kişilerin kazanç getirici bir işte çalışmaları ve diplomatik değişime ilişkin iki anlaşma imzaladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile görüşmesinin ardından Çavuşoğlu buradaki temaslarını tamamlayacak.

(Bitti)