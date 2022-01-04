Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır - Son Dakika

? Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, kış sezonunu açtı. Şehrin 1984 Kış Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapan Bjelaşnica ve Igman Dağ'nın kayak merkezleri turistleri bekliyor.

Konumu ve uygun fiyatlarıyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Bosna Hersek'in başta Başçarşı olmak üzere, çeşitli turizm merkezleri ve geleneksel lezzetlerinin yanı sıra kış turizmi ile de öne çıkmaya başladı. 1984'te Saraybosna'da düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları için yapılan tesislere yeni bir soluk kazandırılırken, cazibe merkezi kayak pistlerinin etrafına yeni otel ve konaklama alanları da inşa edildi. Toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulan kayak pistleri uygun fiyat seçenekleriyle özellikle kayakseverlere iyi bir tatil alternatifi sunarken, turistlerin ilgisini çekiyor.

YARIŞ PİSTİ TURİZME KAZANDIRILACAK

Trebevic Dağı'ndaki en dik ve en hızlısı olarak bilinen ve 1984 Saraybosna Kış Olimpiyatları sırasında kullanılan yarış pistinin, günümüzde gençlerin grafiti yaparak renklendirdiği ve doğa yürüyüşü sevenlerin tercih ettiği bir parkur durumunda. Ancak yetkililer hem karayolu hem de teleferik ile kolayca ulaşılan pistin, yeniden işler duruma getirilerek turizmin hizmetine sunulması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

'AVRUPA'DAKİ KAYAK MERKEZLERİNE KIYASLA DAHA UYGUN'

Son 4-5 yılda özellikle ara tatili zamanında Türkiye'den gelen turist sayılarında artış gördüklerini kaydeden Bjelasnica ve İgman Dağları Kayak Merkezleri Müdürü Adis Musinovic, 'Burada birkaç projede çalışan Türk şirketleri de oldu ve onların tavsiyeleri üzerine de Türkiye'den gelenleri gördük. Fiyatlar noktasında bölgenin en uygun kayak merkeziyiz. Balkanlarda sezonu açan ilk kayak merkezi olduk. Kayak pistlerine giderken kullanılan ulaşım araçlarına binebilmek için alınan kart 'ski pass' ücreti 18 Euro ve bütün kayak takımı 10 Euro'ya kiralanabiliyor" diyerek ülkedeki kayak merkezlerinde Avrupa'daki birçok merkeze kıyasla çok daha uygun fiyatlarda hizmet sunulduğunu vurguladı.

'KAYAK PİSTLERİ PROFESYONEL YARIŞMALAR İÇİN HAZIRLANDI'

Musinovic, 'Bjelasnica Kayak Merkezi, 1984 olimpiyatları için hazırlanmış bir spor merkeziydi. Buradaki kayak pistlerimiz daha çok profesyonel yarışmalar için hazırlanmış pistlerdir. Toplamda bu kayak merkezinde 40 kilometrelik pistimiz mevcuttur. Son teknoloji ile üretilmiş teleferiklerimiz var. Ayrıca burada kar üretim noktasında son teknolojileri kullanıyoruz. Bu nedenle kış kayak sezonumuz biraz daha uzun sürüyor" diye konuştu.

YAZ-KIŞ TURİSTLER ZİYARET EDİYOR

"Bjelasnica ve İgman'daki kayak merkezlerinin en önemli özelliklerinden biri şehir merkezine yarım saat, havalimanına 20 dakika uzaklıkta olmaları? diyen Musinovic, 'Şu anda bin 200 metre rakımda bulunuyoruz. Burası, kayak merkezinin başlangıç noktasıdır. Bu nedenle sadece kış değil yaz turizmi de burada yaygındır. Bjelasnica, Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden biridir. Kış aylarında daha çok komşu ülkelerden, yaz aylarında ise Ortadoğu'dan birçok turist bölgeyi ziyaret etmekte. Buranın tercih edilmesinin en önemli sebebi, insanların tatil yaparken doğal güzellikler ve bir bölgeye has unsurları bir arada bulabiliyor olması' dedi.

Musinovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Şu anda hem Bjelasnica hem de Igman Dağları'nın etrafına birçok otel ve konaklama alanı yapılıyor. Mevcut otellerde toplamda 3 binin üzerinde oda var. İnşa edilecek otellerdeki oda kapasitesinin ise 2 bine olması hedefleniyor. Bunun yanında Saraybosna Kantonu'nda desteğiyle inşa edilen bir spor kompleksi var.'

'TÜRKİYE İLE BOSNA HERSEK ARASINDAKİ TURİZM BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Visit Sarajevo Turizm ve Yenilikçi Proje Geliştirme Kıdemli Danışmanı Faruk Çaluk ise şehrin önemli bir statüde olduğunu belirterek sadece yaz değil kış turizmi için de önemli adımlar atıldığını söyledi. Çaluk, "Destinasyon olarak güvenli seyahat lisansına sahibiz ve pandemi kurallarına uyuyoruz. Türkiye ve Bosna Hersek vatandaşları arasında koparılamaz bağlar. Dolayısıyla iki ülke arasındaki turizm bağlarını da güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle Türk turistleri de şehrimizi her mevsim ziyaret etmesini bekliyoruz? ifadelerini kullandı.