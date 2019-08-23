Son Dakika Haberleri: Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu
Son Dakika Dünya Haber

Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu

1 saat önce

Bosna Hersek'te yapılan 25. Saraybosna Film Festivali'nde "Kız Kardeşler" adlı Türk filminin yönetmeni Emin Alper, alanında en iyisi seçilerek Kalbi Ödülü'nü kazandı.

Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu, System.String[]

Bosna Hersek'te yapılan 25. Saraybosna Film Festivali'nde "Kız Kardeşler" adlı Türk filminin yönetmeni Emin Alper, alanında en iyisi seçilerek Kalbi Ödülü'nü kazandı. Emin Alper "Kız Kardeşler" filmi ile annelerinin ölümünden sonra babaları tarafından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin yaşadıklarını ele alıyor. Emin Alper'in "Kız Kardeşler" filmi Türkiye'de 13 Eylül'de gösterme girecek.


Festivalde 270 film yarıştı


Dünyanın dört bir tarafından gelen oyuncu, yönetmen ve yapımcılar "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri kapsamında tarihi Ulusal Tiyatro Binası'nda bir araya geldi. 16 Ağustos'ta başlayan festivalde 270 film yarıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Saraybosna, Emin Alper, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırgan alışveriş merkezine baltayla saldırdıktan sonra dans etti
Times: Esad rejimi, İdlib'de "insani koridor" açtıktan saatler sonra bombardımana başladı Google, Hong Kong'da 210 YouTube kanalını kapatma kararı aldı Balsonaro'dan Macron'a tepki: Sömürgeci bir zihniyete sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]