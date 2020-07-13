Saraybosna Film Festivali'nde Onur Ödülü, Meksikalı yönetmen Franco'ya verilecek - Son Dakika

Saraybosna Film Festivali'nde Onur Ödülü, Meksikalı yönetmen Franco'ya verilecek

Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü" Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Franco'ya verilecek.

Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü" Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Franco'ya verilecek.

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SFF'den yapılan yazılı açıklamada, Franco'nun ayrıca festival kapsamında yapılacak "Tribute to" (Anısına) programına da katılacağı belirtilirken, Meksikalı yönetmenin SFF'de daha önce juri başkanlığında da bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca festivalde, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde film gösterimlerinin sosyal mesafeye uygun olarak düzenleneceği ve konukların maske takmasının zorunlu olacağı bildirildi.

Bosna Hersek'teki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

Onur Ödülü, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saraybosna Film Festivali'nde Onur Ödülü, Meksikalı yönetmen Franco'ya verilecek - Son Dakika
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