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SARAYBOSNA - Karikatür sanatçısı Delic, Srebrenitsa'daki soykırımın vahametini çizimleriyle anlatıyor - Son Dakika

SARAYBOSNA - Karikatür sanatçısı Delic, Srebrenitsa'daki soykırımın vahametini çizimleriyle anlatıyor

10.07.2021 11:24
SARAYBOSNA - Karikatür sanatçısı Delic, Srebrenitsa'daki soykırımın vahametini çizimleriyle anlatıyor, System.String[]

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın asla unutulmamasını isteyen karikatür sanatçısı Admir Delic, o günlerde yaşanan acıları çizimlerine yansıtıyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın asla unutulmamasını isteyen karikatür sanatçısı Admir Delic, o günlerde yaşanan acıları çizimlerine yansıtıyor.

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürülmesinin unutulmaması için çalışan Delic, en sevdiklerini kaybetmenin acısını, çizimlerinde derinden hissettiriyor.

Delic, AA muhabirine, Srebrenitsa soykırımıyla ilgili çizimlerine dört yıl önce başladığını belirterek "En başta sadece 11 Temmuz için çiziyordum. Sonra dedim ki orada hayatını kaybeden insanlar unutulmamalı. Ardından her ayın 11'inde soykırımı anlatmaya karar verdim." dedi.

Geçen yıldan itibaren soykırımın acı yüzünü anlatan 11 ayrı çizim yapma kararı aldığını anlatan Delic, sosyal medya üzerinden paylaştığı çizimlerine ilginin oldukça yoğun olduğunu ve dünya genelinden paylaşım yapıldığını belirtti.

"Hedefim 8 bin 372 çizim yapmak"

Delic, çizimlerini yaparken soykırımı yaşayanların anlattıklarından ilham aldığını söyleyerek "Yaşananlar çok acı. Normal bir insanın o yıllarda yapılanları anlaması çok zor. Çizimlerimle Srebrenitsa'da yaşanan gerçeklere katkı sağladığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın unutulmaması ve tekrarlanmaması için çizim yapmaya başladığını ifade eden Delic, "Amacım 11 Temmuz'un unutulmamasıydı. Yılda bir gün ile başladığım bu yolculukta hedefim 8 bin 372 çizim yapmak. Biliyorum bu sayıya kısa sürede ulaşmak imkansız ama belki bıraktığım yerden başkası tamamlar." diye konuştu.

Delic, bugüne kadar soykırımı anlatan 50 çizim yaptığını belirterek gördüğü destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Delic'in bu yıl yaptığı çizimlerde, Srebrenitsa annelerinin en yakınlarını kaybetmesinin acısı ve soykırımın vahameti dikkati çekiyor.

11 Temmuz'da 19 kurban toprağa verilecek

Yarın düzenlenecek anma ve cenaze töreninde, 19 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 652 kurbanın mezarı bulunuyor.

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak sivil, hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnediliyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'in üzerinde kurbanın cesedi hala aranıyor.

SARAYBOSNA - Karikatür sanatçısı Delic, Srebrenitsa'daki soykırımın vahametini çizimleriyle anlatıyor
SARAYBOSNA - Karikatür sanatçısı Delic, Srebrenitsa'daki soykırımın vahametini çizimleriyle anlatıyor
SARAYBOSNA - Karikatür sanatçısı Delic, Srebrenitsa'daki soykırımın vahametini çizimleriyle anlatıyor
SARAYBOSNA - Karikatür sanatçısı Delic, Srebrenitsa'daki soykırımın vahametini çizimleriyle anlatıyor

Srebrenitsa, Savaş, Medya, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Karikatür sanatçısı Delic, Srebrenitsa'daki soykırımın vahametini çizimleriyle anlatıyor - Son Dakika


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