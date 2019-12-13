Saraybosna KOMEK'te üretilen ürünler fuarda görücüye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saraybosna KOMEK'te üretilen ürünler fuarda görücüye çıktı - Son Dakika

Saraybosna KOMEK'te üretilen ürünler fuarda görücüye çıktı

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) Saraybosna Şubesi'nde üretilen ahşap boyamadan filografiye, kağıt rölyeften giyim ve mefruşata kadar pek çok ürün Saraybosna'da açılan "Üretim, Tanıtım ve Dağıtım Fuarı"nda tanıtıldı.

Saraybosna KOMEK'te üretilen ürünler fuarda görücüye çıktı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) Saraybosna Şubesi'nde üretilen ahşap boyamadan filografiye, kağıt rölyeften giyim ve mefruşata kadar pek çok ürün Saraybosna'da açılan "Üretim, Tanıtım ve Dağıtım Fuarı"nda tanıtıldı.


KOMEK Saraybosna Şubesi'nde üretilen el emeği göz nuru ürünler "Üretim, Tanıtım ve Dağıtım Fuarı"nda tanıtıldı. Saraybosna Mirza Delibasiç Spor Merkezinde gerçekleştirilen Üretim, Tanıtım ve Dağıtım Fuarı'nda, KOMEK Saraybosna atölyelerinde üretilen pek çok el emeği göz nuru ürün görücüye çıktı. Fuara gelen ziyaretçiler; ahşap boyama, ipek boyama, filografi, ıslak keçe, kağıt rölyef, alüminyum rölyef, giyim ve mefruşat gibi ürünleri görme fırsatı buldu. Ayrıca KOMEK standına uğrayan ziyaretçiler, haftaya başlayacak ve Nisan ayı sonuna kadar devam edecek kurslara kayıt olma imkanı da buldu. - KONYA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:12 Kaynak: İHA
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