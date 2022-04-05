Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanları, kuşatmanın 30. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanları, kuşatmanın 30. yıl dönümünde anıldı

05.04.2022 15:45
Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanları, kuşatmanın 30. yıl dönümünde anıldı

Modern tarihin en uzun kuşatması olarak bilinen ve 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasının ilk sivil kurbanları Suada Dilberovic ve Olga Sucic törenle anıldı.

Modern tarihin en uzun kuşatması olarak bilinen ve 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasının ilk sivil kurbanları Suada Dilberovic ve Olga Sucic törenle anıldı.

Bosna'daki savaşta, başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancılar tarafından öldürülen Dilberovic ve Sucic için isimlerini taşıyan köprüde tören düzenlendi. Bosnalı devlet yetkilileri, kurban yakınları ve Saraybosnalılar, köprüdeki anıta çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, düzenlenen törende yaptığı açıklamada, "Bu noktadaki iki genç kadının ölümünü ve ardından gelen üç yıllık süreci hatırladığımızda, barışın değerini ve korunmasının önemini hatırlamamız gerekir." ifadesini kullandı.

Schmidt, Suada ve Olga'nın başına gelenlerin ve yaşanan savaşın, sorunların ancak diyalog ve anlayışla çözülebileceğini hatırlatan bir misyon yüklediğinin altını çizdi.

"Saraybosna'nın kaderi, böyle bir kötülüğün bir daha yaşanmayacağına dair bir uyarı olsun"

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, "Uzun süre kuşatma altında kalan şehirde yaşanan kötülükler, bizi sarsmayı başaramadı, özümüze ve çok kültürlü oluşumuza zarar veremedi." dedi.

Saraybosna'nın kahraman bir şehir olduğunun altını çizen Karic, "Şehrimizde bombardımanlar, savaşın yıktığı binalar, öldürülen insanlar oldu. Saraybosna'nın kaderi, böyle bir kötülüğün bir daha yaşanmayacağına dair bir uyarı olsun." diye konuştu.

Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisi'nde çalışan iki çocuk annesi Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüşlerdi.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Dilberovic ve Sucic'in öldürüldüğü gün aynı zamanda modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması da başlamış, 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.

5 Nisan 1992'de saldırıya uğrayan Saraybosna, 29 Şubat 1996'ya kadar kuşatma altında kalmıştı.???????

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Saraybosna, Suada, Nisan, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanları, kuşatmanın 30. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


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