" Saraybosna 'nın hafızası" olarak anılan Vijecnica Kütüphanesi'nin, Bosna Savaşı'nda (1992-95), Sırp askerlerin bombardımanıyla yakılışının üzerinden 30 yıl geçti. Savaştan 1 yıl sonra 1996'da restorasyonuna başlanan kütüphane, 18 yıl süren çalışmalarının ardından 9 Mayıs 2014'te adeta küllerinden doğarak kapılarını yeniden Saraybosnalılara açtı. Bugün yerli ve yabancı turistlerin şehirdeki uğrak mekanlarından biri haline gelen kütüphane, bir şehrin zulümden kurtuluşunun adeta nişanelerinden biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saraybosna'nın sembollerinden Vijecnica Kütüphanesi'nin yakılışının üzerinden 30 yıl geçti - Son Dakika

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