Saraybosna'nın ilk Onur Yürüyüşü yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ilk LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde binlerce kişi keskin nişancı birliklerin de yer aldığı olağanüstü güvenlik önlemleri eşliğinde yürüdü. Bazı muhafazakar Müslüman gruplar eş zamanlı Onur Yürüyüşü karşıtı yürüyüş düzenledi.



LGBTİ+ bireylere karşı seslerin sıklıkla yükseldiği ülkede Saraybosna Onur Yürüyüşü'nün güvenliğini sağlamak için binden fazla polis hazır bulundu. İnternet ortamında yürüyüş karşıtı nefret söylemlerinin yarattığı endişeye rağmen yürüyüş barışçıl bir şekilde sona erdi.