"Saraybosna'nın Kalbi" için 53 film yarışacak

Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali
'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülleri için 4 kategoride 53 film yarışacak.
Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla başlatılan festival, bu yıl 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek.
Saraybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro binasındaki festival kapsamında bu yıl 23 filmin dünya prömiyeri yapılacak.
Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, bu yıl festivalde Bosna Hersek'in yanı sıra Türkiye
, Arnavutluk
, Ermenistan
, Avusturya
, Azerbaycan
, Bulgaristan
, Hırvatistan
, GKRY, Yunanistan
, Gürcistan
, Macaristan
, Kosova
, Kuzey Makedonya
, Malta
, Moldova
, Karadağ
, Romanya
, Sırbistan ve Slovenya
'dan filmlerin yarışacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri için 9 uzun metrajlı ile 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eserin yarışacağı belirtildi.
Bu yılki festivalde ayrıca 4 filmin uluslararası, 24 filmin bölgesel ve 2 filmin de Bosna Hersek prömiyerinin yapılacağı vurgulandı.
Geride bıraktığı çeyrek asır içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie
, Brad Pitt
, Orlando Bloom
, Daniel Craig
, John Malkovich
, Morgan Freeman
, Gerard Depardieu
ve Nuri Bilge Ceylan
gibi birçok isim katıldı.