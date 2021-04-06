Saraybosna'nın müdafaasında hayatlarını kaybedenler Şehir Günü'nde anıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması vesilesiyle kutlanan Şehir Günü'nde, tarihte şehrin müdafaası için canlarını feda eden kurbanlar anıldı.

Saraybosna Şehir Günü kapsamında, hem İkinci Dünya Savaşı'nda hem de Bosna'daki son savaşta 1425 gün süren Saraybosna Kuşatması sırasında hayatlarını kaybedenler için tören düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda başlayan anma törenleri, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde sürdü.

Törenlere katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Saraybosna'nın her zaman cesur bir kent olduğunun altını çizerek, "Saraybosna'yı yok etmek isteyenler, aslında farklı kültürleri içerisinde barındıran bir değer sistemine de saldırmışlardı." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'nın iki kez yok edilmek istendiğini ancak iki defasında da başarılı olunamadığını kaydeden Komsic, Saraybosna'nın kurtuluşunun anıldığı bu günde, herkesin kendi inancına göre bu şehir için can verenleri anması gerektiğini söyledi.

Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ise Saraybosna ruhunun her zaman kazandığını vurgulayarak, "Saraybosna kuşatmasının sorumlularından birçoğunun cezalandırılmadığını hatırlamalı, bu noktada bir şeylerin yapılması gerektiğini vurgulamalıyız." dedi.

Saraybosna Şehir Günü kapsamında, kuşatma sırasında Saraybosna'da hayatını kaybeden çocuklar için yaptırılan Saraybosna Çocukları Anıtı'nda da tören düzenlendi.

Saraybosna'da 6 Nisan'da ne oldu?

6 Nisan, Saraybosna için hem iyi hem de kötü anıları içinde barındıran bir tarih olma özelliği taşıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Nisan 1941'de Nazi Almanyası tarafından bombalanan Saraybosna, eski Yugoslavya ordusunun işgalci kuvvetlere karşı başlattığı operasyon sonucu, dört yıl sonra yine aynı gün, 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtarıldı.

1941-1945'te 7 bin 92'si Yahudi olmak üzere 10 bin 961 Saraybosnalı hayatını kaybetti.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de yeniden saldırıya uğradı. Bu kez Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan şehir, 1425 gün kuşatma altında kaldı.

Kuşatma boyunca bin 601'i çocuk, 11 bin 541 sivil hayatını kaybetti, şehirdeki tarihi ve kültürel eserler, altyapı büyük zarar gördü.