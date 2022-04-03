SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu

03.04.2022 03:25

Şehir sokağından görüntü Başçarşı'dan görüntüler Başçarşı'da ustaların geleneksel bakır işlemeciliği yaptığı sokaktan ve iş yerinde görüntüler Başçarşı Camisi Gazi Hüsrev Bey Müzesi Gazi Hüsrev Bey Camisi Gençlerin ilahi seslendirmesi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en...

Şehir sokağından görüntü

Başçarşı'dan görüntüler

Başçarşı'da ustaların geleneksel bakır işlemeciliği yaptığı sokaktan ve iş yerinde görüntüler

Başçarşı Camisi

Gazi Hüsrev Bey Müzesi

Gazi Hüsrev Bey Camisi

Gençlerin ilahi seslendirmesi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından tarihi Başçarşı'da, Ramazan'ın gelişiyle manevi bir hava yaşanıyor.

Kentteki tarihi camileri namaz vakitlerinde dolduran ve ibadet edip dua eden Müslümanlar, birbirlerinin Ramazan'ını tebrik etti.

SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu
SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu
SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu

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Saraybosna, Osmanlı, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu - Son Dakika


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