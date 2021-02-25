SARAYBOSNA - Pakdemirli-Kosarac ortak basın toplantısı - Son Dakika

SARAYBOSNA - Pakdemirli-Kosarac ortak basın toplantısı

25.02.2021 15:27

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile Bosna Hersek arasında revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması'nın TBMM safhasına geldiği belirterek, bu anlaşmanın ikili ticareti ve ilişkileri geliştireceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile Bosna Hersek arasında revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması'nın TBMM safhasına geldiği belirterek, bu anlaşmanın ikili ticareti ve ilişkileri geliştireceğini söyledi.

Pakdemirli, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac'la görüştü. Hükümet binasındaki görüşmeye, ülkenin iki entitesinden Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Semsudin Dedic ile Sırp Cumhuriyeti (RS) Tarım ve Orman Bakanı Boris Pasalic de katıldı.

Bakan Pakdemirli, Kosarac ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Bosna Hersek'teki temaslarına yoğun bir şekilde başladıklarını, bu ziyaretin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin 16 Mart'ta Ankara'ya yapacağı ziyaretin ön çalışması amacıyla yapıldığını kaydetti.

Bugün iki ülke ilişkileri açısından oldukça memnun edici bir haberi de paylaştıklarını söyleyen Pakdemirli, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın TBMM safhasına gelmiş olduğu haberini verdik. Bu, ikili ticareti ve ilişkileri geliştirecektir." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin tüm Balkan ülkeleriyle dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çekerek, "Bosna Hersek'le de durum öyle, ancak tarım ürünlerinde Bosna Hersek'in kırsal kalkınmasına destek amacıyla yapılmış ikili ilişkiler ve Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu anlaşmalar sebebiyle burada dış ticaret fazlası vermiyoruz. Bu, Bosna Hersek'e Türkiye'nin verdiği bir destektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'den teknik heyet Bosna Hersek'te ormancılık alanında incelemeler yapacak

Pakdemirli, Balkan ve Türk üniversitelerinin tarım, orman, hayvancılık ve gerekli diğer alanlarda afiliye olması konusunda da Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile görüşeceğini belirterek, görüşmede ayrıca kanatlı ürünlerin Türkiye'den ihracatının kolaylaştırılmasını, Türkiye'de bugün fazlalığı olan patates ve soğan ürünlerinin mümkünse Bosna Hersek aracılığıyla Avrupa ülkelerine pazarlanması konularını da ele aldıklarını aktardı.

Ormancılık faaliyetleri noktasında Bosna Hersek'te yeşil alanların artırılması, yangınlarla mücadele, katma değerli ürünlerin daha değerli hale getirilmesi ve ormanların doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını söyleyen Pakdemirli, "Konuyla ilgili en yakın zamanda bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Bizden talep edilen teknik heyet ise pazartesi itibarıyla Bosna Hersek'te çalışmaya başlayacak." dedi.

Bosna Hersek, Serbest Ticaret Anlaşması için TBMM'nin onayını bekliyor

Kosarac da görüşmede dış ticaret trafiğinin ele alındığını kaydederek, "16 Mart'a kadar Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının TBMM'den geçeceği umut ediyoruz." diye konuştu.

Orman ve çevre korumasına ilişkin gelecek günlerde ülkeye ulaşacak Türk teknik ekibinin entitelerde incelemeler yapacağını belirten Kosarac, Bosna Hersek'in yaban mersini gibi en tanınan ürünlerinin Türkiye pazarında yer edinmesini de ele aldıklarını kaydetti.

Kosarac, gelecek dönemde sonuca bağlanmasını bekledikleri et ihracatı konusunda gerekli veteriner belgelendirilmelerinin en kısa sürede yapılması talimatının verildiğini de ifade ederek, ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Bosna Hersek için oldukça önemli bir pazar olduğunun altını çizen Kosarac, 2020'de Türkiye'ye ihracatın bir önceki yıla oranla yüzde 3,6 büyüdüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, başkent Saraybosna'da ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Milorad Dodik, Boşnak üye Sefik Dzaferovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic tarafından kabul edildi.

SARAYBOSNA - Pakdemirli-Kosarac ortak basın toplantısı
SARAYBOSNA - Pakdemirli-Kosarac ortak basın toplantısı
SARAYBOSNA - Pakdemirli-Kosarac ortak basın toplantısı
SARAYBOSNA - Pakdemirli-Kosarac ortak basın toplantısı

Bekir Pakdemirli, Saraybosna, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Pakdemirli-Kosarac ortak basın toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge         
22:11
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SARAYBOSNA - Pakdemirli-Kosarac ortak basın toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei