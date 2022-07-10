Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti - Son Dakika
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Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti

10.07.2022 13:14
Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti

Farklı ülkelerden Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına Potoçari Anıt Mezarlığı'na hareket etti.

Farklı ülkelerden Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına Potoçari Anıt Mezarlığı'na hareket etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" temasıyla 11'incisi düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar, Saraybosnalıların yoğun ilgisi eşliğinde kentin ana caddelerinden geçti.

Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde duran motosikletliler, anıta çiçek bırakarak Srebrenitsa'ya devam etti.

Bu yıl 50 kurban toprağa verilecek

Srebrenitsa soykırımının 27. yılında yarın düzenlenecek anma ve cenaze töreninin ardından 50 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Toprağa verilecek kurbanların en genci 16 yaşındaki Salim Mustafic olurken katledildiğinde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de bu yıl toprağa verilecek en yaşlı soykırım kurbanı olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 721'e yükselecek.

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17 yaşındayken katledilen Srebrenitsa kurbanı Elvir Muminovic yarın toprağa verilecek 17 yaşındayken katledilen Srebrenitsa kurbanı Elvir Muminovic yarın toprağa verilecek Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı defnedilecekleri 11 Temmuz gününü bekliyor Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı defnedilecekleri 11 Temmuz gününü bekliyor
Kaynak: AA

Srebrenitsa, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti - Son Dakika

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