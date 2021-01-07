SARAYBOSNA - Yunus Emre Enstitüsü salgın döneminde de Bosna Hersek okullarına desteğini kesmedi - Son Dakika

SARAYBOSNA - Yunus Emre Enstitüsü salgın döneminde de Bosna Hersek okullarına desteğini kesmedi

07.01.2021 11:32

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te 11 yıldır faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de ülke genelindeki okullara destek olmaya devam ediyor.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te 11 yıldır faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de ülke genelindeki okullara destek olmaya devam ediyor.

Hem fiziki ortamda hem de salgın nedeniyle çevrim içi verdiği Türkçe kurslarının yanında, Bosna Hersek'teki devlet okullarında uyguladığı "Tercihim Türkçe Projesi" ile Türkçenin yaygınlaşmasında önemli rol üstlenen Enstitü, salgın döneminde de ülkedeki okullara çeşitli yardımlar yaptı.

Salgın nedeniyle eğitimin büyük oranda çevrim içi olarak devam ettiği Bosna Hersek'te, öğrencilere 100 adet tablet hediye eden Enstitü, aynı zamanda Türkiye'deki "kardeş" belediyelerin desteğiyle 150 bin maske dağıttı.

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA'ya yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te mart ayında ilk Kovid-19 vakasının açıklanmasının ardından birçok faaliyetin sekteye uğradığını, bu nedenle açık alanda ve yüz yüze yapılan faaliyetlere ara bir formül bulduklarını aktardı.

Salgından önce Enstitünün merkezlerinin bulunduğu şehirlerde kurslar yapıldığını anlatan Yaman, "Şu anda salgın nedeniyle çevrim içi olarak açtığımız kurslara tüm Bosna Hersek'ten, hatta Türkiye ve komşu ülkelerden de talep var. Onları da kurslarımıza dahil edebiliyoruz." diye konuştu.

Yaman, Bosna Hersekli müzisyen Latif Mocevic ile bu süreçte çok sayıda çevrim içi konser düzenlediklerini belirterek hayatın eve sığdırıldığı salgın günlerinin daha keyifli geçmesi amacıyla çevrim içi resim ve kompozisyon yarışmaları da düzenlediklerini söyledi.

Geçen yılki geleneksel Çocuk Şenliği ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerini de çevrim içi yaptıklarını aktaran Yaman, Enstitü merkezinden yapılan faaliyetlerin de Bosna Hersek'te gösterilerek çok sayıda kişiye ulaştırıldığını kaydetti.

"Salgının getirdiği yenilikler salgın bitince de devam edecek"

Yaman, Türkiye'deki belediyelerin desteğiyle ülke genelindeki okullara 150 bin maske dağıtıldığını, bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesinden 100 bin, Kayseri Büyükşehir Belediyesinden de 50 bin maske geldiğini belirtti.

Bosna Hersek'te salgın nedeniyle çevrim içi eğitime geçilmesinin ardından birçok öğrencinin bilgisayar ve tablet ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Yaman, "Bu alandaki eksiği giderebilmek için hem bağışlar hem de yaptığımız yarışmalarla 100'ün üzerinde tableti öğrencilerimize dağıttık." dedi.

Yaman, çevrim içi etkinliklerinin binlerce kişi tarafından izlendiğini belirterek "Ulaşamadığınız kesimlere ulaşıyorsunuz. Eskiden başkent Saraybosna'da yaptığımız konsere sadece buradaki insanlar katılabiliyorken, şu an tüm ülkeden hatta Avrupa ve ABD'den de katılım oluyor." şeklinde konuştu.

Salgının getirdiği yeniliklerin salgın bittiğinde de devam edeceğini kaydeden Yaman, "Kurslarımızı yüz yüze devam ettirdiğimizde de farklı şehirlerdeki öğrencilerimiz için çevrim içi kurslarımız sürecek." dedi.

Yaman, hayat normale döndüğünde yapılacak konserlerin de sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacağını ifade etti.

SARAYBOSNA - Yunus Emre Enstitüsü salgın döneminde de Bosna Hersek okullarına desteğini kesmedi
SARAYBOSNA - Yunus Emre Enstitüsü salgın döneminde de Bosna Hersek okullarına desteğini kesmedi
SARAYBOSNA - Yunus Emre Enstitüsü salgın döneminde de Bosna Hersek okullarına desteğini kesmedi
SARAYBOSNA - Yunus Emre Enstitüsü salgın döneminde de Bosna Hersek okullarına desteğini kesmedi

Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna, Türkiye, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Yunus Emre Enstitüsü salgın döneminde de Bosna Hersek okullarına desteğini kesmedi - Son Dakika


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