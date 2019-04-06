Son Dakika Haberleri: Saraybosna, Zeljeznicar'ı Rahat Geçti

Saraybosna, Zeljeznicar'ı Rahat Geçti

43 dakika önce

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde (Premijer Liga) oynanan derbide lider Saraybosna, deplasmanda Zeljeznicar'ı 3-0 yendi.

Saraybosna, Zeljeznicar'ı Rahat Geçti, System.String[]
Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde (Premijer Liga) oynanan derbide lider Saraybosna, deplasmanda Zeljeznicar'ı 3-0 yendi.

Başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda oynanan 25. hafta maçında iki ekip, 118. kez karşı karşıya geldi.

Konuk takım Saraybosna, 11. dakikada Darko Lazic, 16. dakikada Krste Velkoski ve 73. dakikada Benjamin Tatar'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Lider Saraybosna puanını 56'ya yükseltirken, 36 puanda kalan Zeljeznicar ise dördüncü sıraya geriledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:20 Kaynak: AA

Futbol, Saraybosna, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı "Fener Ol" Kampanyasına Fenerbahçeli Sporculardan 10 milyon TL Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun Oynadığı Maçta Milan'ı Mağlup Etti Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 00:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saraybosna, Zeljeznicar'ı Rahat Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]