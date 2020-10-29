Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA - Son Dakika

Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA

29.10.2020 15:47

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da mevlit programı düzenlenirken, camiye gelen Saraybosnalılar Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere ve Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkilerini dile getirdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da mevlit programı düzenlenirken, camiye gelen Saraybosnalılar Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere ve Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkilerini dile getirdi.

Hazreti Muhammed'in doğumu dolayısıyla her yıl düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği kapsamında, öğle namazı sonrasında tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak kısıtlı bir katılımla yapılan programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Saraybosna Başimamı Abdulgafar Velic, bu yılki etkinliğin ana mesajının "güzel söz" olduğunu belirterek, "Hazreti Muhammed'in güzel sözlerine ve değerlerine saygı duymalı, onları korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Camiye gelen Bego Aljukic, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlerine tepki göstererek, bunun kabul edilebilir bir davranış olmadığını söyledi.

Hazreti Muhammed'in "peygamberlerin mührü" olduğunu vurgulayan Aljukic, "O, son peygamber, bizim yol göstericimiz, güzel davranış örneğidir. Birileri çıkıp bunun tersini göstermeye çalışıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.

İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da kınadığını belirten Aljukic, " Türkiye'nin verdiği tepkiyi destekliyorum. Ancak sadece Türkiye değil, tüm İslam ülkeleri ayağa kalkmalı." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yeniden artan İslam karşıtı söylemlerden üzüntü duyduğunu kaydeden Remzija Resulbegovic de Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürler ve İslam karşıtı söylemlere dair haberler görmemek için bir süredir evde televizyon izlemediklerini söyledi.

Bir başka Saraybosnalı Bakir Kvoco, Hazreti Muhammed'i hedef alan saldırıların aslında tüm Müslümanlara karşı yapıldığını belirterek, Hazreti Muhammed'in her zaman iyi niyetli ve hoşgörülü olmayı savunduğunu hatırlattı.

Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA
Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA
Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA
Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA

Hz.Muhammed, Saraybosna, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım         
16:22
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı         
14:56
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü         
13:25
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 16:26:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Saraybosnalı Müslümanlardan Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki - SARAYBOSNA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei