SARAYBURNU AÇIKLARINDA DENİZDEN CESET ÇIKTI - Son Dakika
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SARAYBURNU AÇIKLARINDA DENİZDEN CESET ÇIKTI

6 saat önce

Fatih, Sarayburnu açıklarında denizden 40'lı yaşlara ait erkek cesedi çıktı.

SARAYBURNU AÇIKLARINDA DENİZDEN CESET ÇIKTI, System.String[]

Fatih, Sarayburnu açıklarında denizden 40'lı yaşlara ait erkek cesedi çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Sarayburnu sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde hareketsiz şekilde duran birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizdeki kişi, deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin karaya çıkarılışı

-Sahil güvenlik ve deniz polisi

-Sağlık görevlileri

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:10 Kaynak: DHA
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