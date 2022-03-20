SARAYBURNU FATİHLERİ BOĞAZ'DA YÜZDÜ - Son Dakika
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SARAYBURNU FATİHLERİ BOĞAZ'DA YÜZDÜ

20.03.2022 10:47

İSTANBUL'da, soğuk havaya aldırmayan Sarayburnu Fatihleri adlı bir grup yüzücü, Boğaz'ın serin sularında denize girdi.

İSTANBUL'da, soğuk havaya aldırmayan Sarayburnu Fatihleri adlı bir grup yüzücü, Boğaz'ın serin sularında denize girdi.

İstanbul'da kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 8 kişilik grup, bugün saat 09.00 sıralarında Fatih'te denize girdi. İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve Boğaz'ın dalgalı suyuna aldırmayan grup Sarayburnu açıklarında denize atladı. Boğaz'ın akıntısına rağmen yaklaşık 1 kilometre yüzen grup daha sonra Cankurtaran sahilinde karaya çıktı.

ECZANEDE SATILMAYAN TEK İLAÇ

Soğuk havaya aldırmadan denize giren Habil Yıldız, Eczanede satılmayan tek ilaç diyerek soğuk suyun faydasını anlatırken, bir başka yüzücü Yusuf Özinal ise, Her hafta burada bu soğukta denize giriyoruz. Tabi ki üşüyoruz ama vücudu dinç tutmak için bunu yapıyoruz. İzleyenler, bunu bizde yapabiliriz diye sakın aldanmasınlar. Üşüyebilirler. Yapmaları için her hafta denize girmeleri lazım dedi.

SOĞUĞA MARUZ KALAN ARKADAŞLARI ÇIKARTMAK ZORUNDA KALIYORUZ

Düzenli olarak her hafta sonu Boğaz'da yüzdüğünü söyleyen Eyüp Yıldız, Biz bu soğuğu tabi ki hissediyoruz ama sizin kadar hissetmiyoruz. Bu sporu acemilerin yapmasını istemiyoruz. Gerçekten çok tehlikeli defalarca suda soğuğa maruz kalan arkadaşları çıkartmak zorunda kalıyoruz. İsteyen varsa bize katılsınlar öğreterek beraber yaparız. Daha iyi olur şeklinde konuştu.

SARAYBURNU FATİHLERİ BOĞAZ'DA YÜZDÜ
SARAYBURNU FATİHLERİ BOĞAZ'DA YÜZDÜ
SARAYBURNU FATİHLERİ BOĞAZ'DA YÜZDÜ
SARAYBURNU FATİHLERİ BOĞAZ'DA YÜZDÜ
SARAYBURNU FATİHLERİ BOĞAZ'DA YÜZDÜ
SARAYBURNU FATİHLERİ BOĞAZ'DA YÜZDÜ

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Kaynak: DHA

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